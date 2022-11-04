На помощь новым регионам РФ направят более 1,1 млн рублей с концерта в "Зарядье"

Он состоялся 4 ноября

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Благотворительный концерт Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева 4 ноября состоялся в концертном зале "Зарядье" в Москве. Было продано билетов на общую сумму 1,1 млн рублей, которую направят на помощь гражданам новых территорий России. Об этом рассказал журналистам в пятницу директор концертного зала "Зарядье" Иван Рудин.

"Всего благодаря этому концерту мы смогли собрать 1 млн 130 тыс. рублей. Все средства за входные билеты будут переданы для помощи гражданам наших новых территорий", - сказал Рудин.

Он добавил, что концерт состоялся в рамках акции "Ночь искусств". Со сцены прозвучали произведения П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, А. П. Бородина, Г. В. Свиридова. В концерте также приняли участие солисты московского театра "Геликон-опера".