Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту жестокого обращения с дельфинами

Несмотря на принимаемые специалистами меры, поиски животных в акватории моря результатов не дали и будут продолжены

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту жестокого обращения с животными в Севастополе, где директор частного дельфинария выпустил в море четырех дельфинов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по озвученным в средствах массовой информации сведениям о жестоком обращении с животными в городе Севастополе. <…> Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю В. Н. Терентьеву доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, несмотря на принимаемые специалистами меры, поиски животных в акватории моря результатов не дали и будут продолжены.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что поиски выброшенных дельфинов продолжатся завтра.

В среду вечером на пляже Севастополя в море были выпущены дельфины из местного дельфинария. По данным губернатора, это четыре дельфина, более 10 лет содержавшиеся в неволе. Владелец дельфинария объяснил свой поступок тем, что ему сложно содержать животных из-за сокращения потока посетителей. По словам руководителя ветеринарной службы "Москвариума" и волонтера центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" Ирины Суворовой, у дельфинов, выпущенных на волю в Севастополе, практически нет шансов на выживание.

Управление МВД по Севастополю возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после инцидента, прокуратура и СК проводят проверки.