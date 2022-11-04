Участок федеральной трассы А-147 в районе Сочи перекрыли из-за залпового ливня

Ливень может переместиться в другие части Сочи, рассказали в пресс-службе ФКУ "Черноморье"

КРАСНОДАР, 4 ноября. /ТАСС/. Участок федеральной трассы А-147 Адлер - Веселое экстренно перекрыт из-за залпового ливня, сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ "Черноморье".

"Из-за залпового ливня, выпавшего в южной части Сочи, сотрудниками ГИБДД экстренно перекрыто движение на участке <...> Адлер - Веселое федеральной трассы А-147. <…> Ливень может переместиться в другие части Сочи. Всем необходимо соблюдать осторожность", - говорится в сообщении.

В настоящее время на откачке воды с дороги заняты три единицы спецтехники, оборудованные насосами. "Ведется откачка воды и механическая уборка проезжей части. Персонал службы содержания наблюдает ситуацию на месте", - уточнили в ведомстве.