Самолет, следовавший из Москвы в Бухару, из-за сильного тумана сел в Навои

Пассажиров доставят в аэропорт назначения на автобусах

ТАШКЕНТ, 5 ноября. /ТАСС/. Борт "Аэрофлота", следовавший по маршруту Москва - Бухара, из-за сильного тумана был вынужден произвести посадку в узбекском городе Навои. Об этом в субботу сообщила администрация АО Uzbekistan Airports.

"Рейс SU-1876 авиакомпании "Аэрофлот" Москва - Бухара из-за сильного тумана в аэропорту назначения совершил посадку в Навои в субботу в 07:10 по ташкентскому времени [5:10 мск]", - говорится в сообщении. Отмечается, что посадка прошла нормально, в штатном режиме.

По данным администрации, ожидается, что пассажиров этого рейса - около 100 человек - доставят в аэропорт назначения, до которого около 100 км, на автобусах.