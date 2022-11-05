Образовательный комплекс "Техноград" проведет онлайн-курс профориентации для женщин

Занятия начнутся 8 ноября, они бесплатны

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Онлайн-курс "Смена деятельности. Как решиться на изменения, справиться со страхами и начать зарабатывать на том, что нравится" для женщин проведет центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" в Москве. Занятия начнутся 8 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" приглашает женщин на онлайн-курс "Смена деятельности. Как решиться на изменения, справиться со страхами и начать зарабатывать на том, что нравится". Он будет полезен тем, кто желает поменять профессию или задумывается о собственном бизнесе, но боится ошибиться в выборе направления. Занятия начнутся 8 ноября", - говорится в сообщении.

Обучение бесплатное, необходима предварительная регистрация.

"Курс пройдет впервые в рамках городского проекта "Мама онлайн". Для слушательниц подготовили четыре вебинара, которые помогут участницам определиться со сферой интересов и сформулировать карьерные цели. В конце обучения можно получить электронный сертификат при условии стопроцентного посещения занятий", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

Занятия будут начинаться в 12:00. На первом участницам помогут разобраться в своих желаниях и выбрать направление профессиональной деятельности. Эксперт расскажет о плюсах и минусах работы по найму и в статусе самозанятого.