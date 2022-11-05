В Москве по акции "Время ранних" пассажиры метро смогли сэкономить более 665 млн рублей

Акция действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро, а также на Казанском направлении железной дороги, каждый день ей пользуются более 100 тыс. пассажиров

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогли за два года сэкономить более 665 млн рублей благодаря акции "Время ранних". Она действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро, а также на Казанском направлении железной дороги, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Со старта акции "Время ранних" в метро прошло уже два года. Благодаря скидке на проезд до 50% вне часа пик пассажиры сэкономили более 665 млн рублей", - говорится в сообщении.

Акция действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро, на Казанском направлении ж/д в рабочие дни с открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поручил сделать поездки в городском транспорте не только комфортными, но и выгодными. Благодаря акции "Время ранних" пассажиры могут получить скидку на проезд утром, вне часа пик. Ежедневно акцией пользуются свыше 100 тыс. пассажиров. Многие люди стали ездить либо чуть раньше основного часа пик, либо чуть позже. Значит, в вагонах и на станциях стало свободнее", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Он добавил, что проект помог разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию в утренний час пик на 6,7% - это равнозначно запуску двух дополнительных поездов в сторону центра.