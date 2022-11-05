Путин поздравил коллектив "Останкино" с 55-летием введения в эксплуатацию телебашни

Президент отметил вклад сотрудников телецентра в развитие отечественного телерадиовещания

МОСКВА. 5 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов телецентра "Останкино", а также всех работников Российской телевизионной и радиовещательной сети, телевидения и радиовещания с 55-летием введения в эксплуатацию Останкинской телебашни. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Уникальная Останкинская телебашня была построена благодаря смелому замыслу, созидательному таланту и новаторству ученых, конструкторов, архитекторов, рабочих, специалистов связи", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил колоссальный вклад, который "Останкино" внес в становление телерадиовещания и единого информационного пространства в России.

По словам президента, телецентр служит плацдармом для испытания и внедрения новейших технологий в сфере массовых коммуникаций, создания дополнительных сервисов для ведомств и структур. "Останкинская телебашня - яркий, узнаваемый символ нашей столицы, известная туристическая достопримечательность", - также отмечается в телеграмме.

Путин пожелал сотрудникам "Останкино" и трудящимся в сфере СМИ успехов и всего наилучшего.

Телецентр был введен в эксплуатацию 4 ноября 1967 года - в 19:50 телевизионные приемники страны впервые приняли сигнал из Общесоюзного вещательного центра в Москве, в эфир вышла "Четвертая программа центрального телевидения". Спустя три дня, 7 ноября, в день 50-летия Октябрьской революции, состоялась первая цветная телевизионная трансляция парада на Красной площади в Москве.