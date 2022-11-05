Очередь на Керченскую переправу сократилась до 122 грузовиков

Машины дожидаются очереди на паром в поселке Ильич Темрюкского района Краснодарского края

КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Очередь их грузовых автомобилей на Керченскую переправу сократилась с 600 до 122 за неделю, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в субботу.

"Очередь на Керченскую переправу сократилась до 122 грузовиков. Это большегрузы с продуктами и товарами первой необходимости. Они ожидают очередь на паром в поселке Ильич Темрюкского района. На перехватывающих стоянках продолжают работать волонтеры. Они раздают бесплатное горячее питание, воду. Для водителей есть пункты обогрева", - говорится в сообщении. В конце прошлой недели власти сообщали, что в очереди на переправу находятся 600 грузовиков.

Власти отмечают, что с 27 октября в Краснодарском крае ввели ограничение проезда к Керченской паромной переправе. Действующие правила и условия водителям разъясняют на десяти постах ДПС. Если машина едет в Крым с неприоритетными к отправке товарами, ее направляют по альтернативному сухопутному маршруту - от Таганрога Ростовской области до Джанкоя Республики Крым.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, частично возобновлено движение легковых автомобилей и автобусов.