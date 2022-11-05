В Воронежской области разместят более 100 человек из учреждений соцзащиты Херсонщины

Людей поселят в шести ПВР

ТАСС, 5 ноября. Свыше 100 человек, эвакуированных из учреждений соцзащиты Херсонской области, разместят в Воронежской области. Их поселят в шести пунктах временного размещения (ПВР), сообщил в субботу губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Воронежская область начинает большими группами принимать жителей Херсонской области. Сегодня вечером прибудет поезд со 120 пассажирами оттуда. Все это люди из учреждений соцзащиты, то есть те, кто нуждается в особой помощи и опеке. Временно разместим их в шести ПВР в районах региона, далее поймем, что делать дальше", - написал он.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 31 октября он объявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части региона. В расширенную зону эвакуации вошли территории Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.