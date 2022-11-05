В Свердловской области произвели более 7 тыс. выплат семьям участников СВО

В регионе семьям участников спецоперации положена единовременная выплата в 20 тыс. рублей, также по 20 тыс. рублей начисляют за каждого из детей военнослужащего

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. выплат получили семьи участников специальной военной операции на Украине, проживающие в Свердловской области. Об этом в субботу сообщили в региональном департаменте информационной политики.

"Более 7 тыс. выплат произведено членам семей уральцев, участвующих в специальной военной операции. <…> Принятый областным кабмином документ предусматривает, что родные свердловчан, участвовавших ранее или участвующих в настоящий момент в спецоперации, могут получить единовременную выплату в 20 тыс. рублей на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего", - говорится в сообщении.

Постановление о единовременной выплате семьям участников спецоперации было принято правительством Свердловской области 20 октября. Выплата назначается автоматически после передачи муниципалитетами списков получателей в Минсоцполитики региона. Близкие родственники военных также могут самостоятельно обратиться в территориальное управление социальной политики по месту жительства.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России, которая началась 21 сентября. По словам Шойгу, были призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.