Минпросвещения РФ направит 150 учителей в школы Киргизии в 2023 году

Как уточнили в ведомстве, они будут направлены в республику в рамках проекта "Российский учитель за рубежом"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ намерено направить 150 педагогов в школы Киргизии в 2023 году в рамках проекта "Российский учитель за рубежом". Об этом в субботу сообщила пресс-служба министерства.

"В рамках проекта между Минпросвещения России и Министерством образования Республики Киргизия достигнута договоренность о том, что 150 учителей будут направлены в школы Киргизии в 2023 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, замминистра просвещения РФ Денис Грибов и замминистра образования Киргизии Надира Джусупбекова подписали соглашение о функционировании школы, построенной в республике при участии компании "Газпром". Преподавание в учебном заведении будет вестись на русском языке и по российским образовательным стандартам, отметили в ведомстве.