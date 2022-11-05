СМИ: умер первый официальный избиратель в Индии

Ему было 106 лет

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноября. /ТАСС/. Первый официальный избиратель в истории Индии Шьям Саран Неги умер в субботу утром в своем доме в северном штате Химачал-Прадеш в возрасте 106 лет. Как сообщает информационное агентство Press Trust of India, за свою долгую жизнь этот человек проголосовал на выборах разного уровня 34 раза.

Неги был школьным учителем в горной деревне Калпа, когда 5 октября 1951 года он отдал свой голос в ходе первых в истории независимой Индии всеобщих парламентских выборов, прошедших после того как страна получила независимость от Великобритании в 1947 году. Вся Индия голосовала в феврале 1952 года, но горные регионы голосовали раньше на пять месяцев, поскольку в феврале многие районы в горах отрезаны снегом. Неги стал тогда первым официально зарегистрированным избирателем, отдавшим свой голос в молодой стране и вписал тем самым свое имя в индийскую историю. Он также сагитировал прийти на голосование и своих односельчан. С тех пор Неги не пропускал ни одних выборов.

В последний раз первый официальный избиратель Индии проголосовал по почте 2 ноября 2022 года - он был слаб, чтобы ходить избирательный участок (голосование в этом штате на региональных выборах пройдет 12 ноября), и, как это разрешено в Индии, отправил заранее свой бюллетень.

Соболезнования по поводу кончины Неги выразил в субботу премьер-министр Нарендра Моди, выступая на предвыборном митинге в Сундернагаре в штате Химачал-Прадеш. "С тяжелым сердцем я склоняю голову, чтобы отдать ему (Неги - прим. ТАСС) дань уважения и выразить глубочайшие соболезнования его семье", - сказал премьер-министр, выступление которого транслировали индийские телеканалы.