Глава ФМБА исключила риски дефицита донорской крови в России

По словам Вероники Скворцовой, за последние два года в РФ было привлечено почти 50 тыс. доноров

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России заготовило более 2 млн л донорской крови, это исключает риски дефицита крови или ее компонентов в России. Об этом в субботу сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

"Мы увеличили только за последний год на 10% заготовку цельной крови, мы перешли планку в 2 млн л заготовленной крови. Мы вышли на 875 тыс. л плазмы, тоже увеличив более чем на 10%. Фактически это снимает все риски по какому-то дефициту", - сказала она в фильме "ФМБА - агентство особого назначения".

По ее словам, за последние два года в РФ было привлечено почти 50 тыс. доноров.