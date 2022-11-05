Петербург перейдет на новую систему уборки снега

Для этих целей город закупил 1 186 единиц техники российского и белорусского производства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Петербург перейдет на новую систему уборки снега во дворах этой зимой, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе администрации города.

"В рамках перехода на новую систему уборки внутриквартальных территорий город закупил 1 186 единиц техники российского и белорусского производства, а также более 400 единиц навесного оборудования", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, уборкой будут заниматься городские организации. Переход на новую систему займет около 1,5 лет.

Город возьмет на себя обязательство по формированию штатов организаций, которые будут заниматься уборкой. Также планируется улучшить условия труда механизаторов и дворников. "У них должна быть хорошая форма, места для обогрева и отдыха", - приводит слова губернатора пресс-служба.

В пресс-службе Смольного сообщали о том, что порядка 219,6 млн рублей в 2023 году планируют направить в Петербурге на содержание снегоплавильных и снегоприемных пунктов.