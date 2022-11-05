На Кипре состоялось представление просветительской экспозиции "Народное единство России"

Экспозиция была в том числе посвящена 1 160 годам российской государственности, берущей начало в 862 году с объединения русских и угро-финских племен под правлением новгородского князя Рюрика, который стал родоначальником первой правящей династии на Руси

НИКОСИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Представление просветительской экспозиции "Народное единство России" состоялось в субботу в кипрском городе Лимасол в рамках празднования Дня народного единства. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Координационном совете российских соотечественников Кипра (КСРСК).

"5 ноября у здания почетного консульства России в Лимасоле прошли торжественные мероприятия в честь Дня Народного единства и чествования Казанской иконы Божией матери. В них приняли участие российские соотечественники и другие жители острова, симпатизирующие РФ. На русском и греческом языках состоялось представление просветительской экспозиции "Народное единство России". Внимание киприотов и иностранных туристов привлекли красочные многометровые плакаты о России и ее многовековой и современной истории", - информировали в совете.

Как было отмечено, экспозиция была в том числе посвящена 1 160 годам российской государственности, берущей начало в 862 году с объединения русских и угро-финских племен под правлением новгородского князя Рюрика, который стал родоначальником первой правящей династии на Руси. Большое внимание было уделено и развитию российско-кипрских дипломатических отношений, установленных с 1960 года. Из информации на размещенных стендах посетители экспозиции могли узнать о том, что, согласно опросу общественного мнения, проведенного в октябре по заказу Кипрской телерадиовещательной корпорации (CyBC), 58% респондентов выступили против участия Кипра в антироссийских санкциях ЕС, а 86% - против оказания военной помощи Украине.

"Мы стоим на историческом рубеже, впереди самое опасное и непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен Второй мировой войны. Но мы знаем, что настоящая сила в правде, и она - на стороне России. В конечном счете, как это всегда было со времен Минина и Пожарского, судьба России, ее прогресс и процветание - в надежных руках многонационального народа, в его сплоченности и единстве. Все поставленные цели будут достигнуты, безопасность нашей Родины надежно гарантирована", - процитировали в КСРСК слова, которые произнес на состоявшемся мероприятии в Лимасоле советник-посланник посольства РФ в Республике Кипр Андрей Панюхов.

В совете также сообщили, что специально ко Дню народного единства на Кипре была изготовлена многократно увеличенная копия Казанской иконы Божией Матери и что на острове по святейшему благословению митрополита Лимасольского Афанасия (Николау) также прошел праздничный молебен.