Концерт по случаю Дня народного единства прошел в Ашхабаде

Композиции исполнил Государственный симфонический оркестр Туркменистана под управлением Ресула Клычева

АШХАБАД, 5 ноября. /ТАСС/. Популярные русские музыкальные произведения исполнили в субботу в Национальном музыкально-драматическом театре Туркменистана имени Махтумкули на концерте по случаю Дня народного единства, передает корреспондент ТАСС.

"Мы подобрали репертуар таким образом, чтобы это обязательно была русская классика, на которую сейчас такое гонение в странах Запада, так называемая отмена русской культуры. Узнаваемые [композиции]: нет такого человека, наверное, который не знает "Вальса цветов" Чайковского, увертюру к опере Руслан и Людмила [Глинки], конечно же, это мелодии и песни из советских кинофильмов, которые прекрасно знают жители Туркменистана и с удовольствием поют их. <…> С Большим удовольствием эти песни перепевают и отечественные артисты, и артисты на национальных языках из стран СНГ", - рассказала журналистам первый секретарь посольства РФ в Туркменистане, представитель Россотрудничества в Туркменистане Юлия Зайцева.

Композиции исполнил Государственный симфонический оркестр Туркменистана под управлением Ресула Клычева. Также четыре композиции исполнили туркменские артисты, которые работают в различных музыкальных коллективах. Среди них - песня на греческом языке "Агни Парфэнэ" (греческий православный гимн Пресвятой Богородице), которая прозвучала а капелла. "Эта песня во славу православной веры и Пресвятой Богородицы, поскольку праздник 4 ноября у всех представителей русского мира ассоциируется с почитанием одной из самых знаменитых икон - Казанской Божьей матери", - отметила Зайцева.

Программа концерта, организованного российским посольством в Ашхабаде при содействии МИД Туркмении и министерства культуры страны, включила 14 композиций и длилась около двух часов. Также гости мероприятия могли ознакомиться с фотовыставкой в фойе театра. На ней - фотографии, предоставленные Русским географическим обществом, представляющие виды России, быт народов страны, виды городов, флору, фауну и повседневную жизнь различных субъектов РФ.

День народного единства отмечается в РФ с 2005 года, установлен в память об освобождении народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского Москвы от польских интервентов в 1612 году.