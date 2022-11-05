Под Северодонецком в ЛНР за неделю извлекли останки более 30 жертв агрессии Украины

Поисковики также ищут тела военнослужащих ВСУ и намерены обменять их на погибших бойцов ЛНР

ЛУГАНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Останки свыше 30 жертв украинской агрессии эксгумировали за неделю в Северодонецкой агломерации в Луганской Народной Республике, сообщается в субботу в Telegram-канале проекта "Не забудем, не простим!".

"За прошедшую неделю из спонтанных захоронений извлечены останки 33 человек. Всего в ходе работ в рамках деятельности МРГ [межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти] в 2022 году представителями полевой команды извлечены останки 396 человек", - говорится в сообщении.

Поисковики также занимаются сбором тел военнослужащих Вооруженных сил Украины с целью их передачи украинской стороне в обмен на тела погибших военных ЛНР. На этой неделе подобные работы вели в районе поселка Тошковка и близлежащих населенных пунктов. "Среди обнаруженных трупов выявили останки со следами огнестрельных ранений в голову, свидетельствующие о том, что украинские боевики, отступая, зачастую добивали своих раненых сослуживцев", - подчеркивают в проекте "Не забудем, не простим!"

Помимо этого, поисковики обнаружили останки военнослужащего Народной милиции ЛНР. Его личность уже установили, в скором времени тело бойца передадут родственникам для захоронения.

Ранее секретарь МРГ Сергей Белов сообщил ТАСС, что в Северодонецкой агломерации могут находиться не менее 1,5 тыс. стихийных захоронений мирных жителей ЛНР.