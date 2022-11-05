В Дагестане открылся международный форум "Школа молодого теолога"

Министр по национальной политике и делам религии Республики Дагестан Энрик Муслимов выразил уверенность, что форум продолжится и его формат будет расширяться

МАХАЧКАЛА, 5 ноября. /ТАСС/. Международный молодежный форум "Школа молодого теолога" стартовал в Дагестане. Более 90 студентов из российских регионов и около 20 экспертов теологии проведут исследовательскую работу, посетив с экспедицией старинное мусульманское кладбище "Кырхляр" и армянскую церковь Святого Всеспасителя в Дербенте, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Дагестанского гуманитарного института.

"В форуме принимают участие около 90 студентов российских вузов, изучающих православную и мусульманскую теологию, а также около 20 экспертов области из России, а также Сирии, Йемена, Палестины, Ливана. Участники отправятся в экспедицию к древнему мусульманскому кладбищу "Кырхляр" и к армянской церкви Святого Всеспасителя XIX века в Дербенте, где проведут исследовательскую работу. Дербент стал площадкой для исследования, поскольку является перекрестком нескольких религий, отчего представляет большой интерес теологов", - говорится в сообщении.

Форум пройдет в течение семи дней. В программе запланировано выступление участников с научными докладами. В первый день для студентов с лекцией выступил председатель комитета по делам религии Дамаска и Дамасского района Сирии Хизри Шахрур. Кроме того, на форуме планируют выступить доктор шариатских наук, профессор Йемена Шейх Саиф Али Мохамед Аль-Асри, а также советник президента Палестины, верховного судьи Палестины Махмуд Хаббаш.

"Уверен, что практика проведения такого форума - "Школа молодого теолога" продолжится и формат будет расширяться", - обратился к участникам министр по национальной политике и делам религии Республики Дагестан Энрик Муслимов.

Организатором форума выступает Дагестанский гуманитарный институт при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, научно-образовательной теологической ассоциации и Муфтията Республики Дагестан.

Святыни Дагестана

Мусульманское кладбище "Кырхляр" считается местом захоронения 40 сподвижников пророка Мухаммеда. К их могилам приходят паломники и туристы со всего мира.

Армянская церковь Святого Всеспасителя в Дербенте состоит на государственной охране как памятник архитектуры и является объектом культурного наследия федерального значения. Строительство церкви в армянском квартале города на месте, где в начале XIX века существовала армянская часовня, было начато в 1860 году, а завершено в 1871 году, в 1872 году храм был освящен.