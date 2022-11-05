Русский дом в Каире провел праздничные мероприятия по случаю Дня народного единства

Для соотечественников молодые артисты и волонтеры выступили с русскими народными и популярными песнями и танцами

КАИР, 5 ноября. /ТАСС/. Мероприятия, приуроченные к Дню народного единства, завершились в субботу большим концертом "Вместе мы сможем больше" в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Египта.

Для соотечественников, многие из которых приехали на этот праздник в Каир из разных уголков страны, молодые артисты и волонтеры выступили с русскими народными и популярными песнями и танцами. "Из года в год День народного единства делает египетскую общину сплоченнее, позволяет ощутить себя ближе к Родине и напоминает об истории нашего народа и предков, ведь именно в сплоченности и памяти - сила нашего многонационального народа", - сказал руководитель представительства Россотрудничества в республике Марат Гатин.

Помимо концерта, сотрудники РЦНК вместе с египетским представительством общественного движения "Волонтеры Победы" подготовили к государственному празднику РФ викторину "Египет и Россия в древности и современности", ярмарку, патриотические игры. На территории Русского дома в Каире была организована фотовыставка "Фольклорные узоры" художницы из России Олеси Бриштель.

Как рассказала корреспонденту ТАСС руководитель движения Дарья Мацук, "в сегодняшних мероприятиях принимают участие не только соотечественники и активисты общественной организации, но также египтяне, которые интересуются русским языком, культурой и выступают за сохранение исторической памяти".