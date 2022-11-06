В пригороде Каира на пирамиде Хефрена высветили эмблему саммита по климату

В Шарм-эш-Шейхе на мероприятие должны приехать около 45 тыс. гостей из почти 200 стран

КАИР, 6 ноября. /ТАСС/. Гигантская эмблема всемирного саммита по климату появилась в субботу вечером на пирамиде Хефрена. Это одна из трех всемирно известных пирамид, расположенных на плато Гиза в пригороде Каира. Об этом сообщило египетское телевидение.

Сотнями лучей прожекторов на одной из граней второй по величине пирамиды Гизы на зеленом фоне высветили эмблему всемирного форума и название места его проведения - Шарм-эш-Шейх. Таким образом власти Египта, страны - организатора саммита, приветствовали гостей и участников 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27), которая открывается 6 ноября на побережье Красного моря.

По последним данным оргкомитета COP-27, на конференцию в Шарм-эш-Шейх прибудут около 45 тыс. гостей из почти 200 стран. В мероприятиях саммита по климату примут участие главы государств и правительств более 120 стран мира.