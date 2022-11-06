Посол Антонов возложил цветы к трем связанным с Россией памятникам в Сан-Франциско

В частности, дипломат совершил визит на набережную Эмбаркадеро, где установлена памятная табличка в знак благодарности русским военным морякам

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 6 ноября. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов возложил в субботу цветы к нескольким памятникам в Сан-Франциско (штат Калифорния), связанным с Россией.

Надписи на памятных знаках сделаны на русском и английском языках.

Антонов возложил цветы к памятной табличке, установленной на набережной Эмбаркадеро в знак благодарности русским военным морякам, погибшим при тушении крупного пожара в Сан-Франциско 23 октября 1863 года. Эти моряки входили в состав экипажей крейсеров Тихоокеанской эскадры Российского императорского флота под командованием контр-адмирала Андрея Попова. Надпись на памятнике указывает на "самопожертвование и мужество моряков Российского императорского флота". Кроме того, посол приехал к мемориальной доске на Русском холме Сан-Франциско. Она гласит: "Русский холм был назван в связи с захоронениями нескольких моряков "Русско-американской компании", умерших в 1840-х годах". Наконец, Антонов принес цветы к памятной скамье в Линкольн-парке, выполненной из черного мрамора. Она посвящена памяти павших в борьбе с фашистской Германией и милитаристской Японией в годы Второй мировой войны. На ней выбита следующая надпись: "Вечная память! Воинам, павшим в боях Второй мировой войны 1941-45 годов. Подвиг ваш бессмертен!"

Анатолий Антонов совершил на этой неделе рабочую поездку в Калифорнию. Он посетил находящегося под судом в предварительном заключении под Сан-Франциско россиянина Александра Винника, провел встречу с соотечественниками, для которых был организован консульский прием, участвовал в церемонии поминовения русских военных моряков, погребенных в XIX и в начале XX веков на кладбище на полуострове Мэр-Айленд в городе Вальехо.