Поисковики нашли под Псковом останки красноармейцев времен Великой Отечественной войны

Всего они обнаружили останки двух солдат

ПСКОВ, 6 ноября. /ТАСС/. Поисковики в Невельском районе Псковской области обнаружили и подняли из земли останки двух советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба поискового отряда "Патриот 60".

"Ноябрь на дворе, а у нас сезон не заканчивается. <...> Подняли останки и в тот же день нашли еще одного. Сегодня выехали и эксгумировали этого солдата", - отмечается в сообщении отряда на его официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

По данным пресс-службы, около останков красноармейцев не оказалось практически никаких личных вещей, по которым можно было бы установить их личность. Только каски, ремень, верхняя одежда.

Псков был занят немцами 9 июля 1941 года, освободить его удалось только 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции. В 1945 году Псков включили в число 15 русских городов, подлежавших первоочередному восстановлению. На территории Псковской области в период оккупации действовали несколько концентрационных лагерей. А в районе города Остров проходило оборонительное укрепление немецких войск "Линия пантеры".