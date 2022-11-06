Кабмин выделил Кубани 257 млн рублей на ликвидацию мусорного полигона под Геленджиком

Полигон законсервирован, там хранятся более 6,5 млн куб. м отходов

КРАСНОДАР, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ направило из резервного фонда 257 млн рублей на начало работ по ликвидации мусорного полигона в окрестностях курортного Геленджика в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства в воскресенье.

"В первую очередь речь идет о мусорном полигоне, расположенном вблизи села Кабардинка в окрестностях Геленджика. На начало работ по ликвидации этого полигона из резервного фонда правительства будет направлено 257 млн рублей. Источником средств послужили "окрашенные" экологические платежи, поступившие в 2022 году. Работа будет идти в рамках федерального проекта "Генеральная уборка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дополнительное финансирование на данные цели выделено ряду других регионов РФ. Так, на проведение первого этапа работ по ликвидации незаконной свалки вблизи Омска выделены более 295 млн рублей, на начало рекультивации полигона в городе Светлом Калининградской области направят 59,2 млн рублей. "В общей сложности это позволит улучшить качество жизни более 485 тыс. человек и рекультивировать более 136 га земель к концу 2024 года", - говорится в сообщении.

Мусорный полигон в курортном селе Кабардинка под Геленджиком законсервирован, здесь хранятся более 6,5 млн куб. м отходов. Ранее сообщалось, что ежегодный объем мусора на Кубани достигает примерно 2,5 млн тонн, переработке на данный момент подвергается менее 10%, существует проблема нелицензированных свалок. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что в рамках реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами приоритетной задачей является создание системы вторичной переработки мусора.