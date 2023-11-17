17 ноября, 07:15

Шумные соседи, конфликты, незаконная торговля. Чем может помочь участковый?

Валерий Матыцин/ ТАСС
© Валерий Матыцин/ ТАСС

17 ноября — День уполномоченного участкового полиции. Мы собрали карточки с информацией о том, в каких ситуациях к нему можно обращаться, а также об основных обязанностях этого сотрудника МВД

Когда в России появились участковые?

1

В 1802 году, когда в России появилось Министерство внутренних дел, функции участковых выполняли квартальный надзиратель, околоточный надзиратель, урядник, старший полицейский, участковый надзиратель, участковый инспектор.

25 декабря 1862 года были приняты "Временные правила об устройстве полиции в городах и уездах губернии". Для охраны порядка открывались полицейские органы и учреждались новые должности.

Города разделились на участки, их вверили приставам. Участки тоже делились на два-три околотка, в каждом из них служили два надзирателя. 

Околоточным надзирателем назначали должностное лицо старше 25 лет с крепким телосложением, образованием и льготами.

17 ноября 1923 года Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил "Инструкцию участковому надзирателю". Этот документ стал основанием для формирования института участковых. 

Кто такой участковый?

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Участковый уполномоченный полиции — сотрудник правоохранительных органов, отвечающий за безопасность граждан и соблюдающий их права на определенной территории. 

Его основная задача — улаживать конфликты, предотвращать преступления по подведомственным участковому адресам. 

Участковый должен отреагировать на вызов, выявить правонарушение, провести беседу и установить факт преступления.

 

Как узнать, кто на моем участке?

3

На одного участкового приходится несколько тысяч человек. Они не всегда могут знакомиться лично, осуществляя обход квартир жителей. Нужно знать график и порядок приема заявлений. 

Есть три способа узнать, кто обслуживает ваш участок:

  • позвонить по телефонам 120 и 020;
  • позвонить в дежурную часть районного отдела внутренних дел;
  • отправить обращение по форме на официальном сайте ГУ МВД России.

Когда к нему можно обратиться?

4

Основные причины обращения к участковому:

  • нарушение порядка в подъезде или во дворе дома, а также нарушение закона о тишине;
  • конфликты с соседями, особенно если есть реальные угрозы и попытки причинения телесных повреждений;
  • если родитель не исполняет свои обязанности, жестоко обращается с детьми;
  • если в подъезде или возле него распивают алкоголь;
  • если пожилые соседи долго отсутствуют или из квартир исходят странные запахи, в квартиры приходят подозрительные лица;
  • если квартира сдается нелегально, в доме живут незарегистрированные лица, в том числе мигранты; 
  • автотранспорт стоит долго, а хозяин не объявляется;
  • незаконная торговля.

 

Какие полномочия есть у участкового?

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Участковый может выписать штраф, доставить жителя в состоянии алкогольного опьянения в спецучреждение, попросить показать документы, изъять запрещенные вещи, потребовать чужой телефон и транспорт для исполнения своих обязанностей, отстранить от вождения человека в состоянии опьянения. 

Прийти в квартиру можно только при составлении рапорта с обоснованием, однако есть исключения. Если в квартире готовится или совершено преступление, а также если есть люди, которые нуждаются в неотложной помощи, попасть в жилое помещение можно без документа. Но у участкового всегда должно быть с собой удостоверение.

 

© Информационное агентство ТАСС
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