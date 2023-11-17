Шумные соседи, конфликты, незаконная торговля. Чем может помочь участковый?

Когда в России появились участковые?

В 1802 году, когда в России появилось Министерство внутренних дел, функции участковых выполняли квартальный надзиратель, околоточный надзиратель, урядник, старший полицейский, участковый надзиратель, участковый инспектор.

25 декабря 1862 года были приняты "Временные правила об устройстве полиции в городах и уездах губернии". Для охраны порядка открывались полицейские органы и учреждались новые должности.

Города разделились на участки, их вверили приставам. Участки тоже делились на два-три околотка, в каждом из них служили два надзирателя.

Околоточным надзирателем назначали должностное лицо старше 25 лет с крепким телосложением, образованием и льготами.

17 ноября 1923 года Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил "Инструкцию участковому надзирателю". Этот документ стал основанием для формирования института участковых.