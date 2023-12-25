Праздник для всех: можно ли отмечать Новый год в одиночестве (да!)

Мы поговорили с психологами, чтобы попытаться разобраться, отчего одиночество на праздниках многими переносится так тяжело, и показать, что Новый год в одиночку может быть не только необходимостью, но и вполне сознательным выбором, способным принести радость и новый опыт

Страхи и чудеса

Новый год — семейный праздник. Ну или романтический. В крайнем случае — время посиделок с друзьями. В одиночестве 31 декабря люди остаются только из-за событий совсем уж драматических. Да и то ненадолго. Если вы оказались одни на праздники, с вами точно что-то не так. Да?

Нет.

"Страх праздновать Новый год в одиночестве — это установка, которая навязана обществом и средствами массовой информации. Очень много рождественских и новогодних фильмов есть, и зарубежных, и отечественных, которые показывают, что даже если ничего не складывается в личной жизни и к родителям ты решил не ехать, то на Новый год обязательно должно случиться чудо и все-таки ты не останешься один, что быть на Новый год одному — неправильно", — говорит директор Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова.

Мы часто забываем о том, что и праздновать-то на самом деле совершенно не обязательно — если не хочется. Конец года и следующая за ним праздничная неделя — отличный повод прислушаться к себе и своим желаниям и понять, чего вы на самом деле хотите — оливье, суши или бутерброд с сыром, увидеться с родственниками, укрывшись пледом пересмотреть "Властелина колец" в полном одиночестве или отправиться спать в девять часов вечера.

Не страдать в тишине

Новогодние чудеса не происходят по расписанию. Кто-то сидит на карантине, кто-то боится общественного транспорта и сторонится социальных контактов, у кого-то родные в другой стране, а кто-то потерял работу и не может позволить себе потратить деньги на билет и подарки. Это, конечно, грустно, но найти себе компанию, если есть мандарины в одиночку вам совсем не хочется, может оказаться легче, чем кажется.

"Главное — не страдать в тишине. Как только человек понимает, что ему одиноко и он не хочет испытывать одиночество, нужно крикнуть — например, в соцсетях. И тогда он точно найдет себе второго такого же… Можно придумать Zoom-встречу для одиноких, например. Важно только самому себе признаться, что вы боитесь праздновать одни, что для вас это что-то травмирующее, чтобы начать думать, как это можно безопасно исправить", — говорит Гули Базарова.

Опыт праздничного одиночества может быть особенно болезненным для активных, экстравертных людей, которые резко оказались отрезаны от социальных контактов и привычного круга общения — например, из-за карантина или недавнего переезда в другой город. Психолог напоминает: в таких ситуациях важно не забывать, что быть одному в любой отдельно взятый день года еще не значит быть одиноким, а уж тем более не значит быть неудачником.

Даже вынужденную изоляцию можно попытаться превратить в эксперимент, правила которого устанавливаете вы сами. Если компанию на праздник при всем желании найти так и не удалось, попробуйте добавить в уравнение дополнительные условия — например, устройте себе два дня тишины, когда вы ни с кем не разговариваете, или откажитесь на сутки от интернета. О таком празднике вам наверняка будет что вспомнить.

Позволить себе одиночество

Гули Базарова считает, что празднование в одиночестве показано, например, тем, кто хочет в следующем году провести какие-то важные перемены в себе и своей жизни. Новый год может стать временем рефлексии, анализа приоритетов и создания планов.

В одиночку встречать праздник может понравиться и тем, чей год выдался слишком насыщенным, кто обычно не страдает от одиночества и устал от общения. Эта усталость может быть вызвана как большим количеством работы или учебы, так и тем, что все члены семьи стали проводить дома больше времени из-за удаленного режима работы.

Если побыть одному на праздник хочется, но позволить такого вы себе не можете — потому что вы родитель маленького ребенка, например, пообещайте себе свободный от дел и людей день до или после 31-го.

Одиночество на праздник может быть необходимо тем, кто недавно потерял близких, чтобы прочувствовать и пережить потерю.

"Если человеку хочется погоревать и для него это действительно очень важно, потому что это для него первый Новый год без близких людей, то надо так и сделать — поплакать, повспоминать, выплеснуть. Как правило, наутро становится легче. Следующий день обязательно провести в компании незнакомых людей — у нас много локаций на свежем воздухе (катки, парки), где люди, приходя в одиночестве, не чувствуют себя одинокими. Потом уже можно потихоньку начать встречаться с друзьями и родными, если хочется", — говорит Гули Базарова.

Психологи советуют прислушиваться к себе, позволять себе как можно больше, чтобы помочь организму справиться со стрессом и прочувствовать радость от праздников.