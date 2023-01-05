Поврежденное при беспорядках здание администрации Алма-Аты восстановят во втором квартале

Всего в ходе беспорядков пострадали 42 государственных здания в восьми регионах страны

АСТАНА, 5 января. /ТАСС/. Восстановление здания администрации Алма-Аты, которые было сожжено в результате беспорядков в январе 2022 года, будет завершено во втором квартале нынешнего года. Об этом сообщил в четверг первых заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

"[В ходе беспорядков] пострадали 42 государственных здания в восьми регионах страны. Одно из них - резиденция президента в Алматы. Как вы знаете, принято решение не восстанавливать этот объект и снести его. На [восстановление] 41 объект на сегодняшний день выделено 31,1 млрд тенге ($67 млн). Восстановлено 37 объектов", - сказал он, выступая перед депутатами нижней палаты парламента.

По его словам, в январе планируется закончить восстановление здания администрации Жетысуской области. "Реконструкция здания акимата (администрации - прим. ТАСС) города Алматы, которое пострадало в наибольшей степени, будет завершена во втором квартале текущего года", - отметил Скляр.

Он также уточнил, что в ходе беспорядков были повреждены 356 коммерческих объектов. "Все они восстановлены. 1 789 субъектов предпринимательства подали заявки на прямое возмещение ущерба. Он возмещен в полном объеме в размере 16,7 млрд тенге (36 млн долларов)", - добавил первый заместитель главы правительства.

В начале января прошлого года в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.