Глава МЧС исполнил желания троих детей с "Елки желаний"

Акция стартовала в России 10 ноября и продлится до 28 февраля

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков исполнил желания троих детей в рамках благотворительной акции "Елка желаний" в Доме правительстве. Об этом стало известно в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее министр решил исполнить вместо одного сразу три желания детей. Ян Васильев из Казани хотел полетать на вертолете, и его покатали на ведомственном Ми-8, а также показали другую технику спасателей. Юрий Семкин из Смоленска мечтал побыть пожарным - ему показали пожарную часть и позволили поуправлять автоцистерной. Москвичка Полина Базаева загадала желание побыть кинологом. Девочка и ее семья приехали в центр "Лидер". Там ей показали центр робототехники и дали позаниматься со служебными собаками.

Всероссийская предновогодняя акция "Елка желаний" открылась в России в пятый раз. Она стартовала 10 ноября и продлится до 28 февраля. В акции принимают участие дети и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, состоянием здоровья, угрожающим жизни. Также участниками акции могут стать дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, из семей, члены которых, в том числе мобилизованные, получили инвалидность первой группы, безвестно отсутствуют или погибли во время спецоперации, а также дети, зарегистрированные на территории новых регионов РФ.

В новость была внесена правка (12:31 мск) - второй абзац приводится в новой редакции.