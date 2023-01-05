Шульгинов исполнил мечту мальчика из Твери о посещении планетария

Министр энергетики также познакомил его с космонавтом Олегом Скрипочкой

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Министр энергетики России Николай Шульгинов в рамках акции "Елка желаний" исполнил желание двенадцатилетнего Кости из Твери, мечтающего о посещении планетария.

Министр организовал для Кости и его мамы экскурсию в Московский планетарий и показал мальчику глобус его любимой планеты Марса и настоящие метеориты.

Также Шульгинов познакомил Костю с космонавтом Олегом Скрипочкой, который трижды побывал в космосе. Герой РФ не только поделился с мальчиком впечатлениями о выходе в открытый космос, но и дал ему примерить свою амуницию: шлемофон и перчатки, а также подарил эмблему космического корабля.

В завершение встречи министр подарил Косте домашний планетарий, благодаря которому тот сможет наблюдать из дома за планетами, а мальчик в ответ - созданную своими руками новогоднюю открытку.

Всероссийская предновогодняя акция "Елка желаний" проходит в пятый раз. Она стартовала 10 ноября и продлится до 28 февраля. За время существования акции исполнено более 59 тыс. желаний.