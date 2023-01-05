В Алтайском крае перекрыли участок федеральной трассы

Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки

ТАСС, 5 января. Участок федеральной дороги Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан временно перекрыт для движения автобусов и грузовых автомобилей из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила Госавтоинспекция Алтайского края.

"5 января с 12:30 (08:30 мск) в связи с ухудшением погодных условий и в целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий временно ограничено движение для автобусов и грузовых автомобилей на федеральной автодороге А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан (с 11-го по 337-й км) от Барнаула до села Веселоярск", - говорится в сообщении.

Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.

В Алтайском крае с 3 по 7 января объявлено штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов, метели и гололедицы. В регионе метели и ветер. По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в регионе перекрыты для всего транспорта четыре трассы регионального значения, включая дорогу к границе с Казахстаном.