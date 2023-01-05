Участники СВО и их семьи получат бесплатную реабилитационную помощь в Тамбовской области

Для участников СВО разработаны оздоровительные программы, включающие медицинскую, психологическую и социокультурную реабилитацию, также созданы программы поддержки для членов их семей

ТАСС, 5 января. Правительство Тамбовской области приняло постановление о бесплатных реабилитационных услугах для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Помощь можно получить в двух социальных центрах области, сообщил глава региона Максим Егоров.

"Мы продолжаем делать все необходимое для поддержки участников специальной военной операции и их семей: на уровне региона принято решение о бесплатном предоставлении реабилитационных услуг. Их можно получить в двух наших социальных центрах "Жемчужина леса" и "Серебряный бор", - написал он в Telegram-канале.

По словам Егорова, для участников СВО разработаны оздоровительные программы, включающие медицинскую, психологическую и социокультурную реабилитацию, также созданы программы поддержки для членов их семей. "В эти дни дети военнослужащих могут отдохнуть на новогодних елках", - добавил он.

В регионе приняли ряд мер поддержки мобилизованных граждан. Так, каждый из военнослужащих получил единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей, участники СВО освобождены от оплаты транспортного налога в течение двух лет, им предоставляется бесплатная юридическая помощь. Также семьи освобождены от оплаты за уход и присмотр детей на базе муниципальных учреждений.