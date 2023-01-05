В Молдавии сообщили об улучшении качества воздуха в Кишиневе после новогодних праздников

В городе было зафиксировано загрязнение, превышающее норматив в 2,8 раза

КИШИНЕВ, 5 января. /ТАСС/. Агентство по охране окружающей среды Молдавии сообщило об улучшении качества воздуха в Кишиневе, где в новогодние праздники было зафиксировано загрязнение, превышающее норматив в 2,8 раза.

"Качество воздуха в Кишиневе значительно улучшилось. В последние сутки на рассеивание загрязняющих веществ в воздухе в основном влияли метеорологические факторы, основной причиной которых было отсутствие удерживающего слоя, изменчивость воздушных масс и особенно умеренный северо-западный ветер", - отмечается в сообщении, размещенном в четверг на сайте агентства.

В первые дни нового года властям пришлось перевести на сокращенный режим работы ряд предприятий из-за высокого уровня загрязнения воздуха в столице. В течение недели город окутывал запах жженой резины, особенно резко он чувствуется возле городских тепловых электростанций (ТЭЦ). Сайт, на котором можно отследить качество воздуха в городе, показал, что концентрация загрязнений 1 и 2 января была в 24 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения. Мэр Кишинева Ион Чебан обратился к правительству с просьбой сообщить причину загрязнения воздуха и принять меры для борьбы с этим явлением.

Министерство окружающей среды среди причин загрязнения воздуха назвало необычно теплые погодные условия для этого времени года, высокую загруженность дорог, задымленность и копоть от отопления жилых и промышленных объектов. Со своей стороны ряд местных СМИ сообщил, что источником загрязнения воздуха стали ТЭЦ Кишинева, которые из-за экономии газа перешли на завезенный из Румынии мазут, который оказался не лучшего качества.