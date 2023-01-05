Водители в Москве смогут бесплатно парковаться 69 дней в 2023 году

В столичном дептрансе при этом уточнили, что парковки со шлагбаумом останутся платными все дни

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Московские водители в 2023 году смогут бесплатно парковаться в городе 69 дней. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В сообщении отмечается, что в течение 18 праздничных дней - с 1 по 8 января, с 23 по 25 февраля, 8 марта, 1, 8 и 9 мая, 12 июня, а также 4 и 6 ноября - парковка в Москве будет бесплатной на всех улицах столицы. Также по воскресеньям в Москве действует бесплатная парковка, за исключением улиц с тарифами 380 и 450 рублей /час.

"В праздники по решению мэра Москвы С. Собянина мы делаем все уличные парковки бесплатными - на дороги выезжает меньше машин. По воскресеньям автомобилей на улицах меньше, чем с понедельника по субботу, поэтому водители могут оставлять машины без оплаты везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Всего в 2023 году будет 69 дней с бесплатной парковкой, из них 18 дней будет бесплатно везде. Просим водителей быть внимательными и парковаться по правилам вне зависимости от необходимости оплаты парковки", - приводят в сообщении слова заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В дептрансе уточнили, что парковки со шлагбаумом останутся платными все дни.