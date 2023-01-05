В Новосибирске прооперировали ребенка с редким пороком сердечно-сосудистой системы

Врачи остановили сердце и выполнили закрытие большого дефекта межпредсердной перегородки, а затем сделали перемещение легочной артерии и восстановили правильную анатомию

НОВОСИБИРСК, 5 января. /ТАСС/. Кардиохирурги из Новосибирска провели операцию и восстановили легочную артерию двухлетнему ребенку с редким врожденным пороком сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщила пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ.

"Кардиохирурги центра Мешалкина восстановили легочную артерию девочке с редким врожденным пороком сердечно-сосудистой системы. Маленькая жительница Перми с аномально отходившей левой легочной артерией благополучно прошла <…> радикальную коррекцию порока. Это уникальный пример позднего выявления врожденного дефекта, который встречается не чаще одного случая на миллион детей", - говорится в сообщении.

Родители девочки два года не подозревали, что одно легкое ребенка не выполняет основную функцию. Задержку роста и развития девочки связывали с другим пороком сердца - дефектом межпредсердной перегородки, выявленным в младенчестве.

В центре Мешалкина отметили, что аномальное отхождение ветвей легочной артерии от аорты - это порок развития, который не позволяет данной артерии участвовать в доставке крови к легкому. Эта аномалия, как правило, сочетается с другими пороками сердца и проявляется нарушением работы легких.

"Уникальный случай заключался в компенсаторных возможностях кровеносной системы организма, который смог сохранить кровоснабжение левого легкого за счет дополнительно развившейся сети мелких сосудов. Это позволило ребенку какое-то время жить, не ощущая проблемы. <…> С возрастом это привело бы к необратимым последствиям", - цитирует пресс-служба хирурга отделения врожденных пороков сердца Алексея Войтова.

Новосибирские кардиохирурги провели девочке открытую операцию. Врачи остановили сердце и выполнили закрытие большого дефекта межпредсердной перегородки, а затем сделали перемещение легочной артерии и восстановили правильную анатомию.

Сейчас девочка вернулась домой. Она чувствует себя хорошо. Через полгода врачи ждут ее снова для оценки эффективности лечения.