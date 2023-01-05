В Крыму молодые учителя получат надбавки

В общеобразовательных организациях региона работают более 17 тыс. педагогических работников

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Власти Крыма с 2023 года начнут выплачивать надбавки молодым учителям, работающим в школах региона, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"С 1 января 2023 года во всех муниципалитетах республики молодые специалисты будут дополнительно получать надбавки за счет средств местного бюджета", - написал он.

Глава региона отметил, что в России наступивший год объявлен Годом педагога и наставника. "Это еще раз подчеркивает важность качественного образования для развития нашей страны, свидетельствует о значимости педагогического труда. В общеобразовательных организациях Республики Крым работают более 17 тыс. педагогических работников, а всего - более 28 тыс. человек", - написал Аксенов.

По его словам, в отрасли действует целый ряд мер поддержки - от выплат в рамках программы "Земский учитель" и доплат классным руководителям до премий лучшим учителям. "Важной традицией и сильной стороной отечественного образования всегда было единство образовательного процесса и воспитания. Наша республика вошла в число 45 регионов России, в которых с 1 сентября 2022 года поручено ввести должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. С начала учебного года новая должность введена в 436 общеобразовательных организациях Крыма", - добавил Аксенов.