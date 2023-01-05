На Эльбрусе заработала закрытая из-за сильного ветра очередь канатной дороги

Дорога "Мир" - "Гарабаши" поднимается

НАЛЬЧИК, 5 января. /ТАСС/. Третья очередь канатной дороги на Эльбрусе, поднимающаяся до отметки почти 4 тыс. м над уровнем моря, заработала после закрытия из-за сильного ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации курорта.

"Канатная дорога "Мир" - "Гарабаши" работает", - говорится в сообщении. Трасса также открыта для катающихся.

Ранее по погодным условиям, в частности из-за порывов ветра более 20 м/с, канатная дорога была временно закрыта.

В ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии сообщили, что с 18:00 мск 5 января до 18:00 мск 6 января в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 2 500 м лавиноопасно.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт.