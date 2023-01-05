В Петербурге в результате пожара погибли два человека

В ликвидации пожара были задействованы семь единиц техники и 32 человека личного состава МЧС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Два человека погибли в результате пожара в производственном здании в Пушкинском районе Петербурга на Пулковском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

"В 2-3-этажном производственном здании размером 12 на 45 метров происходило горение обстановки на площади 420 кв. м. На месте пожара погибли два человека", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании поступило в 09:15 мск. В 11:06 пожар был локализован. В ликвидации пожара были задействованы семь единиц техники и 32 человека личного состава МЧС.