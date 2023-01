Принц Гарри признался в мемуарах в употреблении наркотиков в 17-летнем возрасте

Сын короля Великобритании отметил, что был подростком, готовым сделать что угодно, чтобы нарушить устоявшийся порядок

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри признался, что употреблял кокаин, когда ему было всего 17 лет. Об этом сообщает в четверг газета The Times, приводя выдержки из автобиографии принца, получившей название Spare.

В своей книге Гарри рассказывает, что впервые попробовал кокаин летом 2002 года во время охотничьего уикенда, а впоследствии принимал этот наркотик еще несколько раз, так как хотел "почувствовать себя другим" и просто "что-то почувствовать".

"Я был 17-летним подростком, готовым сделать почти все что угодно, чтобы нарушить устоявшийся порядок. По крайней мере в этом я тогда старался себя убедить", - пишет принц. При этом он добавляет, что не получал от наркотика столь же яркого ощущения счастья, "какое, как казалось, испытывали другие" члены его окружения, употреблявшие кокаин.

Ранее в телеинтервью принц уже признавался, что много лет пил и принимал наркотики, пытаясь заглушить не проходившую годами боль после смерти матери - принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в 1997 году. В 2002 году британские СМИ сообщали, что 16-летний Гарри посещал реабилитационную клинику для наркозависимых, после того как признался отцу в употреблении алкоголя и марихуаны.

Книга откровений

Выход книги воспоминаний принца, название которой отсылает к фразе the heir and the spare ("наследник и еще один про запас"), намечен издательством Penguin Random House на 10 января, однако по ошибке она появилась на полках книжных магазинов Испании на пять дней раньше намеченного срока. К настоящему моменту все экземпляры переведенной на испанский автобиографии принца уже изъяты из продажи, однако несколько копий оказалось в распоряжении британских журналистов, которые сейчас публикуют наиболее примечательные отрывки из текста книги.

Как пишут СМИ королевства, среди прочего принц рассказывает о драке со своим старшим братом принцем Уэльским Уильямом, произошедшей в Лондоне в 2019 году. Поводом для ссоры якобы стали нелицеприятные слова Уильяма о супруге брата - американской актрисе Меган Маркл. Как пишет Гарри, после обмена резкостями брат схватил его за воротник рубашки и повалил на пол.

Младший сын Его Величества, занимающий пятое место в очереди престолонаследия, также пишет о своей военной службе, упоминая, что убил 25 бойцов движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане, где он пилотировал вертолет Apache. "Для меня это число [убитых] - 25. Эта цифра не заставляет меня наполняться гордостью, но и не смущает", - пишет принц.

Он также упоминает о том, как они с братом отговаривали отца от заключения брака с Камиллой Паркер Боулз в 2005 году, опасаясь, что их отношения станут из-за этого менее близкими. При этом Гарри признает, что женитьба на любимой женщине сделала его отца более счастливым человеком. Гарри также вспоминает о своем последнем разговоре с бабушкой - королевой Елизаветой II, ушедшей из жизни 8 сентября 2022 года. Он пишет, что встречался с королевой за четыре дня до ее смерти, но не успел вовремя прибыть в шотландский замок Балморал, где Ее Величество провела последние часы, чтобы с ней попрощаться.

Рассказать свою историю герцогу Сассекскому помогал известный американский журналист и писатель, лауреат Пулитцеровской премии Джон Джозеф Морингер, ранее работавший с теннисистом Андре Агасси над его книгой воспоминаний "Откровенно: Автобиография". В ней титулованный спортсмен признался, что употреблял наркотики и всегда тайно ненавидел теннис.

В январе 2020 года принц Гарри и его жена приняли решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Они переехали в США и приобрели дом в штате Калифорния, где воспитывают двоих детей.