В Москве в рождественскую ночь продлят время работы городского транспорта

В частности, поезда метро и МЦК будут перевозить столичных пассажиров до 02:00

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Время работы городского транспорта в Москве продлят в рождественскую ночь. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В рождественскую ночь (с 6 на 7 января) режим работы городского транспорта будет продлен на метрополитене и МЦК до 02:00 (включая автобусы КМ), на наземном городском пассажирском транспорте 159 маршрутов будут курсировать до 03:30 мск (в том числе 15 трамвайных), плюс будут действовать 16 ночных маршрутов", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в департаменте транспорта Москвы, в ночь на 7 января столичных пассажиров будут перевозить более 700 автобусов, электробусов и трамваев.

Время движения поездов МЦД в рождественскую ночь будет продлено до 03:00 мск. Электропоезда ЦППК, согласно данным пресс-службы компании, 6 и 7 января будут курсировать по расписанию субботы. В рождественскую ночь на всех направлениях составы будут ходить дольше обычного.

Парковка на всех улицах Москвы остается бесплатной до 8 января, за исключением парковочных мест со шлагбаумами - они работают в обычном режиме.