Военнослужащие Владимирского объединения РВСН исполнили новогодние желания детей

Шестилетняя Соня получила в подарок большую плюшевую панду, а четырехлетний Миша - игрушечный военный тягач

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Командующий Владимирским объединением Ракетных войск стратегического назначения генерал-лейтенант Олег Глазунов, его заместители, а также командиры соединений исполнили желания детей в рамках всероссийской новогодней акции "Елка желаний". Об этом сообщили в четверг в Министерстве обороны РФ.

"В рамках акции командующий объединения исполнил желания двух детей. Дедушка Мороз подарил шестилетней Соне большую плюшевую панду, а четырехлетнему Мише - игрушечный военный тягач. Ребятам также были вручены сладкие новогодние подарки", - говорится в сообщении ведомства.

Акция "Елка желаний" приурочена к новогодним праздникам и в этом году проходит в пятый раз. Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Акция проходит с 2018 года на всей территории Российской Федерации и каждый год объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела. За четыре года реализации акции удалось исполнить около 60 тыс. новогодних желаний.

"Елка желаний" проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В ней принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих.