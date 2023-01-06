В Москве ожидаются гололедица и до минус 21 градуса

Ночью температура воздуха может опуститься до минус 26 градусов

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Переменная облачность, гололедица и до минус 21 градуса ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 21 до минус 19 градусов. В ночь в столице температура воздуха может опуститься до минус 26 градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах минус 23-18 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 29 градусов.

Ветер северный со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Москве и Подмосковье из-за очень низкой температуры объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 21:00 5 января до 21:00 7 января. Также в Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение объявлено до 12:00 6 января.