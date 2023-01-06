Старейший храм Омска откроется в ночь на 7 января после масштабной реконструкции

Здание ремонтировали с 2014 года, на эти цели из федерального бюджета выделили 284 млн рублей

ТАСС, 6 января. Свято-Никольский казачий собор, старейший храм Омска, откроется в ночь с 6 на 7 января после проведения реконструкции, начавшейся в 2014 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил в пятницу губернатор области Александр Бурков.

"В канун Рождества посетил Казачий Никольский собор. Объект культурного наследия готовят к открытию после масштабной реставрации. У главного храма Сибирского казачьего войска богатая история. В ночь с 6 на 7 января служба, посвященная Рождеству Христову, пройдет в главном приделе Святителя Николая впервые за последние несколько лет", - сообщил губернатор.

По словам главы региона, реконструкция началась в 2014 году. На ремонт здания из федерального бюджета выделили 284 млн рублей. В ходе реставрации в соборе выполнили усиление фундаментов, реставрационные работы на кровле, фасаде, капитальный ремонт всех внутренних помещений, в том числе подвала, реставрацию иконостаса, также там полностью заменили все инженерные системы и благоустроили прилегающую территорию.

Свято-Никольский казачий собор был заложен в мае 1833 года и построен на пожертвования казаков Сибирского казачьего войска и жителей Омска. Это самый старый храм в Омске и единственный уцелевший в годы советской власти войсковой храм. В разное время его посещали цесаревич Николай Александрович (Николай II), генерал Лавр Корнилов, адмирал Александр Колчак. Здесь крестили известного поэта Леонида Мартынова и будущего генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева.