6 января, 07:05
Новый год и Рождество

Глава Минобрнауки исполнил мечту девочки из Луганска об электроакустической скрипке

Вероника Ревякина начала осваивать инструмент

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" и исполнил мечту тринадцатилетней Вероники Ревякиной из Луганска, которая мечтала об электроакустической скрипке.

"Я на елке взял небольшой шарик и прочитал, что вы хотели бы научиться играть на скрипке. Я надеюсь, что скрипка уже у вас и уроки начнутся уже в этом году", - сказал Фальков, обращаясь к девочке по видеосвязи. Вероника в свою очередь продемонстрировала министру белую скрипку, сказав, что инструмент ей нравится.

"Вы же сейчас первые уроки берете? Как только уже что-то получится, вы дадите знать, и я приеду обязательно послушать вживую", - договорился Фальков с девочкой.

Вероника начала осваивать инструмент. Разговаривая с министром, она сказала, что скрипка стала ее первым подарком к Новому году.

Всероссийская предновогодняя акция "Елка желаний" открылась в России в пятый раз. Она началась 10 ноября и продлится до 28 февраля. В этом году к ней присоединятся дети из Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В акции могут принять участие дети и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Также участниками акции могут стать дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, из семей, члены которых, в том числе мобилизованные, получили инвалидность первой группы, безвестно отсутствуют или погибли в спецоперации, а также дети, зарегистрированные на территории новых регионов РФ. 

Теги:
РоссияНовый год и РождествоФальков, Валерий Николаевич
© Информационное агентство ТАСС
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