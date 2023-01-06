6 января, 07:04
Новый год и Рождество

Белоусов исполнил желание мальчика из Тюменской области

Первый вице-премьер РФ подарил Ивану Коновалову беговые лыжи Fisher

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнил желание Ивана Коновалова из села Кулаково Тюменской области, который мечтал получить беговые лыжи Fisher.

"Я от всей души желаю успехов. То, что вы классикой занимаетесь, это вообще отлично. Я сам очень люблю классику, классические лыжи, поэтому всяческих вам успехов. <…> Удачи и хорошего вам нового года", - сказал Белоусов во время видеозвонка с Иваном.

Вместе с лыжами Иван получил полный комплект: и палочки, и ботинки Fisher. Мальчик поблагодарил первого вице-премьера за подарок.

Всероссийская предновогодняя акция "Елка желаний" открылась в РФ в пятый раз. Она стартовала 10 ноября и продлится до 28 февраля. В этом году к ней присоединились Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская народные республики. 

Теги:
РоссияНовый год и РождествоБелоусов, Андрей РэмовичТюменская область
© Информационное агентство ТАСС
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