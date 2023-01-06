Мурашко подарил детям микроскоп и электронную барабанную установку в рамках "Елки желаний"

Министр здравоохранения встретился с Софьей Скрипко в студии музыкального продюсера Игоря Сандлера, где лично вручил ей подарок

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках благотворительной новогодней акции "Елка желаний" исполнил желания двоих детей.

Руслан Мельников из Волгоградской области мечтал о микроскопе. Министр подарил мальчику прибор, а также устроил экскурсию по Волгоградской областной детской клинической больнице, где Руслан смог посетить медицинские лаборатории, понаблюдать за процессом обработки медицинских анализов и пообщаться с врачами. "В перспективе, я думаю, <…> больше появится тех, кто занимается наукой, производством, инновациями, вот это самое перспективное направление", - сказал Мурашко, общаясь с мальчиком по видеосвязи.

Министр также исполнил желание Софьи Скрипко из Архангельской области, которая мечтала об электронной барабанной установке. Мурашко встретился с Софьей в студии музыкального продюсера Игоря Сандлера, где лично вручил ей подарок. Позже Сандлер провел девочке экскурсию по студии, а также устроил мастер-класс по игре на барабанах.

Акция "Елка желаний" приурочена к новогодним праздникам и в этом году проходит в пятый раз. Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Акция проходит с 2018 года на всей территории России и каждый год объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела. За четыре года акции удалось исполнить порядка 60 тыс. новогодних желаний.