Кавказский заповедник пригласит туристов пожить на горной метеостанции "Джуга"

На метеостанции создадут места для размещения, и туристы смогут посмотреть на работу ученых и поучаствовать в исследованиях

ТАСС, 6 января. Кавказский государственный природный биосферный заповедник в 2023 году расширит возможности для научного туризма, создав места для размещения на метеостанции "Джуга", расположенной на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря. Туристы смогут познакомиться с работой ученых и поучаствовать в исследованиях, рассказал ТАСС в пятницу директор заповедника Сергей Шевелев.

"Мы приняли решение развивать научный туризм и на нашей высокогорной метеостанции "Джуга", ранее походы туда проводили только по индивидуальным запросам. Оборудуем помещение для гостей, которые смогут пожить там и познакомиться с работой ученых - с их метеонаблюдениями, учетом животных, поучаствовать в исследованиях. После того, как для туристов будут оборудованы места для размещения, этот проект можно будет продвигать масштабно. Таким образом, метеостанция может стать центром научного туризма на юге России", - сказал Шевелев.

Гостевое помещение метеостанции рассчитано на 10 человек. "Джуга" находится в центре заповедника, вдали от туристских троп, и путешественники будут добираться на локацию пешком или на лошадях. Развитие туризма на метеостанции поспособствует популяризации науки, добавил директор заповедника.

В отличие от других метеостанций, находящихся в непосредственной близости от антропогенных факторов влияния на погодные условия, биосферная метеостанция "Джуга" расположена в заповедных местах нетронутой дикой природы. Поэтому получаемые специалистами данные максимально точны. Ученые-наблюдатели, работающие здесь вахтовым методом, обеспечиваются всем необходимым для автономного проживания, в том числе продуктами питания, современными средствами связи, рассказали в пресс-службе заповедника.

С лета 2020 года на территории Кавказского заповедника запущено новое направление в экологическом туризме - поход по заповедным тропам в сопровождении научного сотрудника. За несколько дней интересующиеся уникальной флорой, насчитывающей сотни краснокнижных растений и эндемиков, совершают путешествие вместе с сотрудником и охраной.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая его площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.