В Белоруссии заявили о гибели животных в Беловежской Пуще из-за возведения Польшей стены

Заместитель председателя Гродненской областной организации Белорусского общества охотников и рыболовов Марк Баранский уточнил, что с сентября 2021 года погибли около 40 животных

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Около 40 животных в Беловежской Пуще погибли с сентября 2021 года из-за возведенной Польшей стены вдоль границы с Белоруссией. Об этом в пятницу сообщил заместитель председателя Гродненской областной организации Белорусского общества охотников и рыболовов Марк Баранский.

"По имеющимся данным, только с сентября 2021 года польская "колючка" убила около 40 [животных], - рассказал он в интервью изданию "Гродненская Правда". - Если не предпринять соответствующие меры, то в долгосрочной перспективе стена может привести к региональному вымиранию [ряда представителей фауны]".

Численность крупных животных вдоль границы уже сократилась, так как стена мешает им находить пищу и воду. Баранский добавил, что создание искусственного заграждения привело и к "изоляции популяционных группировок крупных млекопитающих и обеднению их генофонда". "Поэтому крайне необходимо дать возможность мигрировать животным на всей территории Беловежской Пущи. Мы видим, как, пытаясь преодолеть заграждение, звери гибнут", - пояснил он.

Польские власти приняли решение построить заграждение на границе с Белоруссией в 2021 году после резкого увеличения потока мигрантов из стран Ближнего Востока. Летом 2021 года Польша возвела вдоль границы ограждение из колючей проволоки. Строительство стены высотой 5,5 м и длиной 186 км началось в конце января 2022 года. В июне того же года оно было завершено.

По данным Минприроды Белоруссии, искусственный барьер уже привел к фрагментации уникальных реликтовых лесов, охраняемых местообитаний краснокнижных животных, обеднению генофонда их популяций, нарушению гидрологического режима прилегающих экосистем. В ноябре Белоруссия и ООН договорились создать экспертную группу для продвижения на международных площадках вопросов, связанных с негативными последствиями возведения Польшей пограничной стены.