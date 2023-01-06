В Севастополе простились с тремя военнослужащими, погибшими в Херсонской области

В городе простились с гвардии лейтенантом, командиром стрелкового взвода отдельной роты стрелкового батальона Алексеем Куликовым, замкомандира десантно-штурмовой роты по военно-политической работе Дмитрием Клеповым и гвардии старшиной Дмитрием Мельниченко

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Прощание с тремя военнослужащими, которые погибли при артиллерийском обстреле в Херсонской области, состоялось в Севастополе. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня вместе с Андреем Анатольевичем Турчаком - секретарем генерального совета партии ["Единая Россия"], первым заместителем председателя Совета Федерации - проводили в последний путь двух наших воинов. Также сегодня в Севастополе простились еще с одним нашим бойцом", - написал Развожаев, уточнив, что трое военнослужащих погибли при артиллерийском обстреле на территории Херсонской области.

Развожаев и Турчак проводили в последний путь гвардии лейтенанта, командира стрелкового взвода отдельной роты стрелкового батальона Алексея Куликова и замкомандира десантно-штурмовой роты по военно-политической работе Дмитрия Клепова, которые служили в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота. Кроме того, жители Севастополя простились с гвардии старшиной Дмитрием Мельниченко.