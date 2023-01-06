В Нижневартовске выявили трещины в домах, расположенных рядом с местом взрыва газа

Эксперты ранее выполнили комплексную диагностику этих домов, заключение по ней планируется представить в феврале, сейчас в зданиях ведется ежедневный мониторинг состояния стен

ТАСС, 6 января. Жители домов №4а и 8а на улице Мира в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры рассказали о появлении трещин на стенах в некоторых квартирах и на арках. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе городской администрации.

В декабре в доме на улице Мира, 6а произошел взрыв газа. В результате дом частично обрушился, 10 человек погибли.

"Представители администрации города, курирующие блоки ЖКХ и строительства, встретились с инициативной группой жильцов домов №4а и 8а на улице Мира (расположенных рядом с домом №6а, где в декабре прошлого года в результате ЧП произошло частичное обрушение здания). <…> владельцы квартир домов №4а и 8а обеспокоены появлением трещин на стенах в некоторых квартирах и на арках, соединяющих дома с домом №6а", - говорится в сообщении в официальном сообществе администрации в соцсети "ВКонтакте".

Специалисты обследовали квартиры, установили специальные маячки, фиксирующие изменения в конструкции домов. "Ежедневный мониторинг показал, что состояние и размер трещин, обнаруженных в квартирах, на стенах домов и примыкающих арках, на данный момент не изменяются", - добавили в администрации.

Ранее эксперты провели комплексную диагностику этих жилых домов. Заключение экспертизы планируют представить в феврале. "Заключение экспертов определит дальнейшую работу. Наши специалисты ежедневно мониторят состояние стен домов, где установлены маячки. Также оперативно реагируем на обращения граждан, если возникают какие-либо вопросы", - отметил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Сергей Сериков.