В природном парке "Волго-Ахтубинская пойма" впервые откроют инклюзивный турмаршрут

Специалистам парка еще предстоит продумать протяженность, а также локации нового маршрута, в данный момент для туристов доступны 16 экскурсионных программ

ВОЛГОГРАД, 6 января. /ТАСС/. Инклюзивный туристический маршрут для инвалидов и пожилых впервые появится на территории природного парка "Волго-Ахтубинская пойма", включенного во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Об этом ТАСС сообщила в пятницу и.о. директора природного парка Ирина Кушакова.

"В 2023 году рекреация и туризм в природном парке "Волго-Ахтубинская пойма" будут опираться на развитие сети зеленых стоянок для кратковременного отдыха, организацию и проведение экскурсий, полевых школ. Запланирована разработка нового туристического маршрута для особой категории граждан (пожилые люди/маломобильные группы населения). Такой опыт будет проведен впервые", - сказала она, отметив, что специалистам предстоит продумать протяженность, а также локации нового маршрута.

Как уточнила Кушакова, сейчас природный парк предлагает посетителям 16 экскурсионных программ, среди которых экологические тропы и туристические маршруты. В природном парке отдыхающие могут увидеть редкие виды птиц и растений, столетние дубы, цветение лотосов, собрать грибы и лекарственные растения совместно со специалистами парка, покататься на лошадях, отправиться в поход на байдарках по ерикам, отдохнуть в глэмпинге. Туристические тропы и маршруты проходят через леса и луга, а также водно-болотные угодья.

Площадь природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" более 1,5 тыс. кв. км. Он расположен в северной части Волго-Ахтубинской поймы - одной из крупнейших в мире речных долин, образованной рекой Волгой и ее большим рукавом рекой Ахтубой. Волго-Ахтубинская пойма расположена в засушливой зоне степей и полупустынь, поэтому является одним из любимых мест отдыха жителей, а также гостей Волгограда и области. В 2011 году природный парк "Волго-Ахтубинская пойма" был включен в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.