Патриарх молился о здравии Михалкова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал режиссеру в больницу святую просфору

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу за литургией молился о здравии режиссера Никиты Михалкова и передал ему в больницу святую просфору. Как сообщил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, режиссер в разговоре с ним по телефону "тепло поблагодарил" патриарха.

"Патриарх сегодня за литургией молился о здравии Никиты Сергеевича Михалкова. Святейший передал Никите Сергеевичу в больницу святую просфору, из которой была вынута частица о его здравии", - написал он в своем Telegram-канале.

Легойда также сообщил, что кратко поговорил с Никитой Михалковым по телефону. Режиссер "тепло поблагодарил" патриарха за молитвы и внимание, а также тех, кто молится о его скорейшем выздоровлении.

5 января пресс-служба режиссера сообщила ТАСС, что Никита Михалков госпитализирован с гриппом. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Михалков госпитализирован с ковидной пневмонией, врачи якобы оценивают его состояние как тяжелое.

Михалкову 77 лет. Он обладатель "Оскара", полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Сын автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, поэта Сергея Михалкова и писательницы, переводчицы Натальи Кончаловской. Михалков появился на экранах в 1963 году в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Как режиссер снял трагикомедии, притчи, экранизации, ленты о войне.

Среди самых известных фильмов Михалкова - "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Родня", "Несколько дней из жизни И. И. Обломова", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви", "Утомленные солнцем".